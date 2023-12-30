هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية في غزة.. دمار مرعب بالقطاع

دمر الاحتلال الصهيوني ، قطاع غزة المحاصر إسرائيليا بشكل غير مسبوق فيما يعد حرب إبادة لأهالي القطاع .

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن صور أقمار صناعية مروعة للدمار في غزة بنحو ثلثي القطاع.

وقال خبراء أمريكيين الصحيفة، إن 70% من منازل قطاع غزة تضررت أو دمرت بالكامل فيما يظهر حجم الدمار الذي حل بغزة جراء قصف الاحتلال.

تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى بلدة رفح المزدحمة أقصى جنوبي غزة خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، فراراً من القصف الإسرائيلي على وسط القطاع، وأكد مسؤولون أن العشرات استشهدوا خلال الساعات الماضية.

وأدى الهجوم الجوي والبري غير المسبوق الذي شنته إسرائيل على غزة ، إلى نزوح نحو 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتبحث أعداد كبيرة من السكان عن مأوى في المناطق التي حددت إسرائيل أنها آمنة ولكنها تعرضت للقصف، وهو ما أكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.