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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: تطبيق برنامج ختم القرآن الكريم في 1250 مسجدًا قبل نهاية يناير2024

صدى البلد

قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار التكثيف لبرامجنا في خدمة القرآن الكريم ، قررت الوزارة تطبيق برنامج ختم القرآن الكريم في 1250 مسجدًا على مستوى الجمهورية قبل نهاية يناير 2024م ، وسوف ننشر لاحقًا أسماء المساجد المشاركة في البرنامج بكل محافظة .

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.

وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 11460 مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 15,654 مليار جنيه، منها (4623) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,062,729,014) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو 6837 مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو 9,755 مليار جنيه.

وفي سياق آخر ققالت وزارة الأوقاف أنها صكوك الإطعام لعام 2023م بالمديريات الإقليميةحققت زيادة  أكثر من 100% ، حيث ضاعفت المديريات الإقليمية ما تم جمعه من صكوك إطعام العام الحالي ، حيث بلغ إجمالي حصيلة عام 2023م من صكوك الإطعام (232093) صك إطعام بإجمالي (69,627,900) جنيه ، بزيادة (117728) صك إطعام عن العام الماضي 2022م بإجمالي (35,318,400) جنيه ، بنسبة زيادة تقدر بنحو 103% .

برنامج ختم القرآن الكريم وزارة الأوقاف صكوك الإطعام

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