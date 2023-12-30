لاعبو الزمالك يخوضوا فقرة بدنية شاقة لرفع معدل اللياقة البدنية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية شاقة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وشهدت هذه الفقرة التركيز من مخطط الأحمال على تقوية العضلات، بجانب العمل على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من خلال خوض تدريبات بدون الكرة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.