شوشة يفتتح فرع هيئة قضايا الدولة في العريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش، في حضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق ابنيه دور المحاكم والشهر العقاري، المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي وعدد من المستشارين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



كما قام المحافظ ورئيس هيئة قضايا الدولة بوضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد.

ووجه المحافظ، الشكر إلي السيد وزير العدل علي عوده العمل في محكمة شمال سيناء ،باعثا رساله إلي وزير العدل لاستكمال المنظومه القضائيه في شمال سيناء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الانتقال الى محافظه الاسماعيليه لحضور الجلسات والتقاضي.

وطالب المحافظ بعودة محكمه الاستئناف من مدينة الإسماعيلية الى مدينة العريش ،انشاء محكمه قضاء اداري بشمال سيناء وانشاء محكمه القضاء الاداري في العريش ، انشاء محكمة جزيئة ونيابة جزئيه في بئر العبد،انشاء قسم قضائي في ديوان عام المحافظة،انشاء مجمع نموذجي للشهر العقاري في العريش ،انشاء مكتب للشهر العقاري بوسط سيناء وتفعيل التحول الرقمي في الربط بين الجهات القضائية بعد اكتمالها علي جميع المستويات.

تطوير الخدمة:



بدوره أكد رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تباشر ، طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية ،النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

واشار رئيس الهيئة الى افتتاح عدد من الصروح القضائية بمحافظات مصر وجارى الإعداد لافتتاح صروح جديد مع التوجيه الى تحديث وتطوير الخدمة بالتعاون مع وزارة الإتصالات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة .

وأكد علي أن مبني هيئة قضايا الدولة يضم طابقين، الطابق الأول يضم عدد من المكاتب الإدارية والطابق الثاني يضم مكاتب المستشارين، حيث يقدم خدمات الدفاع عما يخص الدولة، وتم تطويره بتكلفة 714 ألف جنية.

وقام المحافظ ورئيس هيئه قضايا الدوله بتفقد المبني وتفقد تطوير مبني مجمع المحاكم في مدينه العريش.