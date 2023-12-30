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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير التعليم الفنى بالدقهلية: إزالة أي معوقات تواجه عملية التدريب بالمراكز

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد ايمن البراموني مدير عام التعليم الفني بمحافظة الدقهلية بعض مراكز التدريب وذلك لحضور اللقاء التنشيطي للمحققين بالتعليم الفني بمركز التدريب الرئيسي للتعليم الفني ومركز التدريب بوحدة برمجيات التعليم الفني بالدقهلية حيث اطمأن على حضور  المستهدفين من اللقاء وعلى سير عملية التدريب وأكد على ازالة اي معوقات قد تواجه عملية التدريب ورافقه في الزيارة محمد المهدي مدير ادارة التعليم الفني بإدارة غرب المنصورة.

 يأتى  ذلك في اطار استكمال التدريبات الخاصة بالمحقق الخارجي على أعمال التحقق على الوحدات الدراسية للبرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل بالتعليم بإشراف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم. 

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