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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحفي سوداني : ميليشيا الدعم السريع تتاجر بالنساء في الأسواق

الدعم السريع
الدعم السريع

قال السماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة الحاكم نيوز السودانية، إن الهجمات والصراعات لم تتوقف منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع تطور في الأونة الأخيرة، من أجل سيطرة مليشيا الدعم السريع على قواعد خاصة بالجيش السوداني.

وتابع السماني عوض الله، أن المجتمع الدولي ظل يطلب نداءت لتوفير المساعدات الإنسانية للسودان، مشيرًا إلى أن بعض الوكالات الأممية تتعلل بأن من الصعب الوصول لهذه القري والمدن المتضررة، فهو عاجز عن تقديم يد العون للشعب السوداني.

ونوه بأن ميليشيات الدعم السريع ترتكب العديد من الانتهاكات بحق النساء السودانيات، والتي تتمثل في الاعتداء  أو الإتجار بالنساء في الأسواق، مضيفًا أن مليشيات الدعم السريع تساوم الرجال على دفع المال أو الاعتداء.

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