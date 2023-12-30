عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأربعاء .. عرض الفيلم التسجيلي للراحل «عبده داغر» في أمسية ثقافية

عبده داغر
عبده داغر

في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم القامات الفنية ونشر الثقافة السينمائية، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر الأربعاء القادم الموافق 3 يناير أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر"، والذي تدور احداث حول حياة وألحان وموسيقى الموسيقار العالمي" عبده داغر"، الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما ومونتاج مها رشدي مدير إنتاج سلوي عبد الرحمن تصوير بدوي ترك.

وعقب العرض يقام لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياة الموسيقار الراحل التى بدأت من الحارة المصرية، وكيف أنه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين فى العالم.

يدير الندوة د. محمد سعد الباحث في الشئون الفنية ومؤلف كتاب (ساحر الكمان) عبده داغر، كما أن رسالة الماجستير الخاصة به كان موضوعها عن الموسيقار عبده داغر.

يحضر الندوة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ومخرج الفيلم الاستاذ وحيد مخيمر .وفريق عمل الفيلم .
يذكز أنه خلال الفعاليات سوف يتم تكريم أسم الموسيقار الراحل (عبده داغر) والمخرج وحيد مخيمر.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق 3 يناير في تمام الساعة 6 مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية، جميع الفعاليات التي يقيمها  المركز مجانية للجمهور من محبي السينما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

موضوعات متعلقة

أخبار الفن..أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب..أومال بعد الجواز هتعملوا إيه| صورة مثيرة لـ ثراء جبيل تشعل السوشيال ميديا

مابسمعش عمرو دياب وماعرفش أحمد عز.. تصريحات صادمة لـ شمس الكويتية

لن تصدق شكلها.. أول ظهور لابنة ماجدة زكي وكمال أبو رية

سعد رمضان يحيي حفل رأس السنة في أربيل

إعادة عرض مسرحية شفيقة القبطية على البالون

تامر عبد المنعم رئيسا شرفيا لمهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب

أومال بعد الجواز هتعملوا إيه| صورة مثيرة لـ ثراء جبيل تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

للرحيل من الأرض.. علماء يتوصلون لـ تقنية جديدة ترشدنا لـ كوكب آخر صالح للسكن

البابا تواضروس: نتيجة الانتخابات الرئاسية شهادة منحها الشعب للرئيس السيسي

البابا تواضروس: ما يحدث في غزة ليس صراعا دينيا والدين منه براء

نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني باندلاع معارك لم يرى مثلها من قبل

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق

نتنياهو يزعم: القضاء على 8000 مقاتل في حماس.. والحرب ستستمر لعدة أشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ