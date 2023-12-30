عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتزامن مع رأس السنة.. نقابة الصحفيين ترفع لافتات تطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة

صدى البلد

تدعو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين للمشاركة فى حملة تدوين بالساعات الأخيرة من العام للمطالبة بوقف العدوان الصهيونى المجرم على الشعب الفلسطينى تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى.. لا للعدوان الصهيونى على غزة". 


وتبدأ الحملة الساعة العاشرة مساء ليلة رأس السنة غدًا الأحد 31 ديسمبر حتى لحظات أول ساعة في العام الجديد.

ويتزامن مع حملة التدوين قيام النقابة برفع لافتات على واجهة المبنى تدعو لوقف العدوان، وتفضح جرائم الكيان الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، وسكان قطاع غزة، الذين استشهد منهم عشرات الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة لعشرات الآلاف من المصابين، والمشردين عن منازلهم.

وتدعو اللجنة كل المتضامنين مع الشعب الفلسطينى لتعليق الأعلام الفلسطينية فى شرفات، وواجهات المنازل كجزء من حملة المطالبة بوقف الإبادة فى حق الشعب الفلسطيني.

وتدين لجنة الحريات استهداف جيش الاحتلال المجرم للصحفيين، والإعلاميين ناقلى الحقيقة، التى كان آخرها أمس باستشهاد الصحفى جبر أبوهدروس، وأسرته ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 شهداء، وشهيدات فى جريمة هى الأبشع فى التاريخ الحديث بحق الصحفيين.

كما تحيى اللجنة صمود الشعب الفلسطينى، وفى القلب منه مقاومته الباسلة، التى ما زالت تكبّد العدو الصهيونى خسائر يومية بأضعف الإمكانات منذ 85 يومًا من الحصار المجرم لقطاع غزة.

عام جديد فى مواجهة الجرائم الصهيونية.. لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: ما يحدث في غزة ليس صراعا دينيا والدين منه براء

نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني باندلاع معارك لم يرى مثلها من قبل

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق

نتنياهو يزعم: القضاء على 8000 مقاتل في حماس.. والحرب ستستمر لعدة أشهر

دعاء نهاية العام ورأس السنة.. أفضل 310 أدعية مستجابة وهذه الصلاة تمحو ذنوبك

إعفاء من الضريبة الجمركية .. مزايا لـ ذوى الإعاقة بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ