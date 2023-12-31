استشاري تغيرات مناخية يكشف ظاهرة غريبة متوقع حدوثها في 2024.. فيديو

علق الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، على التنبؤ بأن عام 2024 سيكون الأشد حرارة في التاريخ.

وقال الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إن السنوات الأخيرة كانت الأشد حرارة.

وأضاف الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "درجات الحرارة في الصيف تكون أعلى من مثيلاتها في السنوات السابقة"، لافتا: "عدد الأيام الحارة أكثر من السنوات السابقة وهو ما سيحدث في عام 2024".