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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

ايمن بهجت وطليقته
ايمن بهجت وطليقته

علم “صدى البلد” أن الطلاق بين الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر وزوجته قد تم رسميًا منذ شهرين تقريبًا.

ويعيش أيمن بهجت قمر حالة نشاط فني بعد نجاح أغنيته مع الهضبة عمرو دياب.

ونرصد ابرز الصور لـ أيمن بهجت قمر وزوجته قبل الطلاق.

 

احتفل الفنان عمرو دياب فى دبى بمناسبة طرح البومه الجديد "مكانك" وذلك برفقة عدد من الأصدقاء والمقربين.

وظهر عمرو دياب مع أبو هشيمة وورجل الأعمال ياسر عبد المقصود، ورجل الأعمال محمد زكي، وذلك في دبي.

تصدر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة .

كان الفنان عمرو دياب قد طرح على مدار اليوم ١٢ أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي :

المعنويات مرتفعة كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.
بيوحشنا من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي  توزيع احمد ابراهيم.
معرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي 
واخدين راحتهم كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم.

مكانك كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم .
ياقمر كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم. 
لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.
الكلام ليك انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.
ما تتعوضش بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

مابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم.

ايمن بهجت قمر

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