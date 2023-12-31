أذكار الصباح.. هل يجوز ترديدها بعد شروق الشمس

أجاب الدكتور علي جمعة المفتي السابق، على سؤال: “هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس” قائلا: إن هناك فرقا بين النهار والليل والصباح والمساء، لافتا إلى أن الصباح يبدأ من أذان الفجر وينتهى فى أذان الظهر، ففي الظهر يقولك “مساء الخير”، ومن هنا يأتى المساء.

وأضاف جمعة، أن النهار يكون من الصباح للغروب، والليل من الغروب للفجر.

ونوه بأنه بناء على ذلك فإن أذكار الصباح تبدأ من الفجر للظهر، وأذكار المساء من بعد الظهر للفجر التالي.

هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الشروق

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك .

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت الصباح يبدأ من منتصف الليل إلى الزوال، وأفضل وقت لأذكار الصباح هو بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؟»، أن وقت المساء يبدأ من زوال الشمس حتى نهاية النصف الأول من الليل، وأفضل وقت لأذكار المساء هو: من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.

وأوضح أمين الفتوى فى إجابته أنه يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؛ لأن وقت قراءة أذكار الصباح ينتهى بزوال الشمس.

حكم الصلاة بالفاتحة فقط

صليت ركعتي الفجر بالفاتحة فقط دون آيات بعدها متعجلا لألحق بالقطار، فهل صلاتي صحيحة.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال أحد مجالس العلم.

وأجاب الدكتور علي جمعة قائلا: لا بأس، لكنك تركت سنة ولم تترك فريضة والفاتحة ركن من أركان الصلاة والآيات الأخرى ليست ركنا من الصلاة؛ مشيرا إلى أن السنة تتحقق في الصلاة بقراءة آية أو أكثر، مثل قراءة "قل هو الله أحد" أو "إنا أعطيناك الكوثر"، وفي حال عدم قراءة أي آية بعد الفاتحة فلا بأس والصلاة صحيحة.

وأضاف "جمعة"، أن الإنسان حينما يشك في صلاته بالنقص أو بالزيادة فيضع في ذهنه النقص دائما، مشيرا إلى قول الإمام مالك: "بأن يبني الإنسان بالأقل في الصلاة حال السهو".