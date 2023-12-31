عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أذكار الصباح.. هل يجوز ترديدها بعد شروق الشمس

صدى البلد

أجاب الدكتور علي جمعة المفتي السابق، على سؤال: “هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس”  قائلا: إن هناك فرقا بين النهار والليل والصباح والمساء، لافتا إلى أن الصباح يبدأ من أذان الفجر وينتهى فى أذان الظهر، ففي الظهر يقولك “مساء الخير”، ومن هنا يأتى المساء.

وأضاف جمعة، أن النهار يكون من الصباح للغروب، والليل من الغروب للفجر.

ونوه بأنه بناء على ذلك فإن أذكار الصباح تبدأ من الفجر للظهر، وأذكار المساء من بعد الظهر للفجر التالي.

هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الشروق

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك .

وأجاب  الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت الصباح يبدأ من منتصف الليل إلى الزوال، وأفضل وقت لأذكار الصباح هو بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؟»، أن وقت المساء يبدأ من زوال الشمس حتى نهاية النصف الأول من الليل، وأفضل وقت لأذكار المساء هو: من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.

وأوضح أمين الفتوى فى إجابته أنه يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؛ لأن وقت قراءة أذكار الصباح ينتهى بزوال الشمس. 

هذا الذكر يستر العيوب ويقي من الوقوع في الذنوب.. احرص عليه

قبل انطلاق مارثون الامتحانات.. علي جمعة يكشف عن سورة تقوي الذاكرة وتمنع النسيان

حكم الصلاة بالفاتحة فقط

صليت ركعتي الفجر  بالفاتحة فقط دون آيات بعدها متعجلا لألحق بالقطار، فهل صلاتي صحيحة.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال أحد مجالس العلم.

وأجاب الدكتور علي جمعة قائلا: لا بأس، لكنك تركت سنة ولم تترك فريضة والفاتحة ركن من أركان الصلاة والآيات الأخرى ليست ركنا من الصلاة؛ مشيرا إلى أن السنة تتحقق في الصلاة بقراءة آية أو أكثر، مثل قراءة "قل هو الله أحد" أو "إنا أعطيناك الكوثر"، وفي حال عدم قراءة أي آية بعد الفاتحة فلا بأس والصلاة صحيحة.

وأضاف "جمعة"، أن الإنسان حينما يشك في صلاته بالنقص أو بالزيادة فيضع في ذهنه النقص دائما، مشيرا إلى قول الإمام مالك: "بأن يبني الإنسان بالأقل في الصلاة حال السهو".

 

أذكار الصباح الشروق أذكار المساء هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الشروق دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

تعديل الأسعار| الحكومة تفجر مفاجأة بعد ساعات من قرار السلع الاستراتيجية

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

ترشيحاتنا

طرق وأماكن صرف معاش تكافل وكرامة|مزايا كارت ميزة

وزير فاشل.. الكنيست الإسرائيلي يهاجم المتطرف بن جفير

فحص 2 مليون و390 ألف سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

يستلزم الشكر والفرح.. الإفتاء: الاحتفال بمولد سيدنا عيسى له منزلة وقدسية خاصة

اليوم.. مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقه عمل الحلاوة الطحينية

إطلالة شتوية كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ