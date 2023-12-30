ديوكوفيتش وبايلز أفضل رياضيين في 2023 وميسي ثالثا

حصدا كل من لاعبة الجمباز الأمريكية، سيمون بايلز، ولاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، كأفضل رياضيين في 2023، من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

ووقع الاختيار بمشاركة 405 صحفيا، من 107 دول.

وحصلت بايلز على المركز الأول في فئة السيدات، بإجمالي 353 نقطة، ومن بعدها جاءت العداءة الكينية فيث كيبيجون، بـ329 نقطة، ثم لاعبة كرة القدم الإسبانية، آيتانا بونماتي، بـ297 نقطة.



ومن جانبه، فاز ديوكوفيتش في فئة الرجال بـ616 نقطة، وحل خلفه لاعب القفز بالزانة، السويدي أرماند دوبلانتيس، بـ335 نقطة، ثم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي جاء ثالثا بـ277 نقطة.