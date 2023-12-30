نشأت الديهي: الأجهزة الأمنية قبضت على 30 مسؤولا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على 30 مسؤولاً في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وتم إحالتهم لجهات التحقيق، وصباح الأربعاء الماضي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي"، لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض المنافذ.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن ضبط الكثير من المسؤولين في وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة دليل على أن هناك شيئًا ليس صحيحًا في وزارة التموين، معقبًا: "لدينا أزمة ضمير قبل أن يكون لدينا أزمة أسعار.



ولفت إلى ان الأجهزة قامت بالقبض سابقًا على مستشار وزير التموين للتوزيع والرقابة بسبب تهم فساد داخل وزارة التموين.