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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الوزراء: متابعة أسبوعية وشهرية للسلع التابعة لآلية ضبط الأسعار.. فيديو

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال ساعات سيصدر قرار من وزير التموين يتضمن الحد الأقصى لسعر السلع للمستهلك.

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أضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية لمتابعة آلية ضبط السلع"، لافتا: "الأمانة الفنية الجديدة تضم كافة الجهات الحكومية المعنية".

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "رئيس الوزراء إلى إمكانية إضافة سلع جديدة إلى آلية التسعير"، موضحا: "سيكون هناك متابعة أسبوعية وشهرية لأسعار السلع التابعة لآلية ضبط الأسعار".

أوضح: "سيصدر قرار خلال ساعات يتضمن كافة البرامج لتحديد السعر الأقصى لبيع السلع للمستهلك"، مضيفا: "قرار مجلس الوزراء بتسعير 7 سلع أساسية باعتبارها سلعا استراتيجية سيتم تطبيقه لمدة 6 اشهر بدء من تاريخ العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية".

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