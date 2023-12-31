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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. مهاجم الزمالك مطلوب في نادي الزوراء العراقي

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن مفاجأة بشأن انتقال نجم الزمالك سامسون أكينيولا لنادي الزوراء العراقي.

وكتب عمرو الدرديري : سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك ينضم للزوراء العراقي الذي يقوده الكابتن  حسام البدري.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر امس السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباريات الفريق في الفترة المقبلة.

وشهدت التقسيمة منح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية الخاصة للاعبي الفريق، وركز الجهاز الفني على ضرورة استمرار عملية الضغط والتصويب على المرمى من مسافات مختلفة.

 

كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

 

البينيني سامسون اكينولا سامسون إكينيول نادي الزوراء العراقي أرقام سامسون

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