ياسر إبراهيم يكشف كواليس مثيرة بعد فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

كشف نجم الأهلي ياسر إبراهيم كواليس فوز الأهلي بكأس السوبر المصري.

ونشر سيف زاهر تصريحات ياسر إبراهيم عبر حسابه بموقع فيسبوك و جاءت كالاتي :"إمام عاشور وكهربا كانوا أكتر ناس بتحفز اللاعيبن قبل مباراة فيوتشر، ياسر إبراهيم يكشف كواليس حصرية من فوز الأهلي بكأس السوبر المصري.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.