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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود البنا: التحكيم المصري مظلوم.. والأفضل قاريا وعربيا

ارشيفية
ارشيفية

يرى الحكم الدولي محمود البنا أن التحكيم المصري مظلوم ويستحق دعم أكبر خلال الفترة المقبلة.

قال البنا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "مشاركة هي الأكبر للحكام المصريين في كأس الأمم، بعدد 7 حكام، وهو العدد الأكبر لأي دولة في البطولة وهذا يدل على أن التحكيم المصري متواجد بقوة للغاية".

محمود البنا حكمًا لـ مباراة المصري والزمالك في الدوري

محمود البنا: التحكيم المصري مظلوم.. والأفضل قاريا وعربيا

وأضاف محمود البنا: "التحكيم المصري يمثلنا ويمثل المصريين بالكامل في كأس الأمم".

وواصل: "التحكيم المصري مظلوم، ويستحق أفضل مما هو عليه، خاصة أن التحكيم المصري يؤدي بشكل رائع خاصة في بطولة السوبر الأخيرة التي شهدت تنافسية عالية جدا".

البنا : "التحكيم المصري ينقصه فقط الدعم

واختتم البنا : "التحكيم المصري ينقصه فقط الدعم سواء من الشارع أو الإعلام أو النقاد، التحكيم المصري هو الأفضل على المستوى القاري والعربي".

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