عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق طبيعية للتخلص من الجير المتراكم على الأسنان واصفرارها

نصائح لتنظيف الجير
نصائح لتنظيف الجير المتراكم على الأسنان

يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة تراكم الجير على الأسنان وأصفرار الأسنان.. يمكنك اتباع هذه الطرق الطبيعية للتخلص من تراكم الجير على الأسنان، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

هل التفاؤل الزائد يكلف الكثير في الأمور المالية؟

الثلاثاء.. العرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي

نصائح لتنظيف الجير المتراكم على الأسنان 

تنظيف الأسنان بانتظام: يجب عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون السليمين بانتظام، يُنصح بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة.

استخدام خيط الأسنان: يُنصح بتنظيف الفراغات بين الأسنان باستخدام خيط الأسنان أو أي وسيلة تنظيف بين الأسنان، يساعد هذا في إزالة الجير الموجود في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها بالفرشاة.

استخدام غسول الفم: يمكن استخدام غسول الفم المعقم للمساعدة في التحكم في تراكم الجير والبلاك.

الابتعاد عن المشروبات والأطعمة الملونة: بعض المشروبات والأطعمة مثل الشاي والقهوة والتوت والعصائر الملونة قد تسبب تلوين الأسنان وتراكم الجير، من الأفضل تجنب تناولها بكميات كبيرة أو شطف الفم جيدًا بعد تناولها.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام: ينصح بزيارة طبيب الأسنان للفحص الدوري وتنظيف الأسنان، يمكن لطبيب الأسنان إزالة الجز بشكل فعال وتقديم نصائح إضافية حول العناية بالأسنان المناسبة.

إذا كان الجير على الأسنان شديد ومتراكم بشكل كبير، فقد يكون من الضروري إجراء عملية تنظيف الجير بواسطة طبيب الأسنان باستخدام أدوات خاصة.

اصفرار الأسنان تراكم الجير على الأسنان لطرق الطبيعية للتخلص من تراكم الجير على الأسنان الاسنان الجير الجير المتراكم نصائح لتنظيف الجير المتراكم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

على رأي إمام عاشور.. تامر أمين يوجه رسالة حادة لـ رضا عبد العال

إبراهيم سعيد يفتح النار على فيتوريا | لازم يتم اختياره

موضوعات متعلقة

لأصحاب الموبايلات القديمة.. إزاي تخلي موبايلك دايما شكله جديد

10 نصائح لتفتيح البشرة بعد انتهاء الصيف

هل هناك علاقة بين خلع الضرس والقلب؟

أعراض وأسباب الجز على الأسنان

آثار القاهرة: طلاب الفرقة الأولى لهم جدول خاص لامتحانات الميدتيرم

جامعة القاهرة: نشارك بقوافل علاجية مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي وحياة كريمة 

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

علامات بالفم قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

ترشيحاتنا

خالد الغندور: أكتر من 10 لاعبين في الزمالك لازم يمشوا

أمير هشام: اقتراح داخل الزمالك بالتعاقد مع سوزا

أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد 31-12-2023

الحكم في دعوى بطلان عمومية الطائفة الإنجيلية.. اليوم

أدعية السنة الميلادية الجديدة.. اللهم ابعد عنا الحوادث والفواجع

قرار خلال الساعات المقبلة من التموين بوضع حد أقصى لأسعار السلع.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ