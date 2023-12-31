طرق طبيعية للتخلص من الجير المتراكم على الأسنان واصفرارها

يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة تراكم الجير على الأسنان وأصفرار الأسنان.. يمكنك اتباع هذه الطرق الطبيعية للتخلص من تراكم الجير على الأسنان، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

نصائح لتنظيف الجير المتراكم على الأسنان

تنظيف الأسنان بانتظام: يجب عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون السليمين بانتظام، يُنصح بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة.

استخدام خيط الأسنان: يُنصح بتنظيف الفراغات بين الأسنان باستخدام خيط الأسنان أو أي وسيلة تنظيف بين الأسنان، يساعد هذا في إزالة الجير الموجود في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها بالفرشاة.

استخدام غسول الفم: يمكن استخدام غسول الفم المعقم للمساعدة في التحكم في تراكم الجير والبلاك.

الابتعاد عن المشروبات والأطعمة الملونة: بعض المشروبات والأطعمة مثل الشاي والقهوة والتوت والعصائر الملونة قد تسبب تلوين الأسنان وتراكم الجير، من الأفضل تجنب تناولها بكميات كبيرة أو شطف الفم جيدًا بعد تناولها.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام: ينصح بزيارة طبيب الأسنان للفحص الدوري وتنظيف الأسنان، يمكن لطبيب الأسنان إزالة الجز بشكل فعال وتقديم نصائح إضافية حول العناية بالأسنان المناسبة.

إذا كان الجير على الأسنان شديد ومتراكم بشكل كبير، فقد يكون من الضروري إجراء عملية تنظيف الجير بواسطة طبيب الأسنان باستخدام أدوات خاصة.