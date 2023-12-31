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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء.. العرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي

احمد العوضي
احمد العوضي

يقام يوم الثلاثاء المقبل ٢ يناير العرض الخاص لفيلم الاسكندراني للنجم أحمد العوضي  في أحد المولات الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر.

البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني لأحمد العوضي يحقق 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة.

حقق البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني، 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط من طرحه على  مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا .

ويشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، نشر الفنان أحمد العوضي البرومو التشويقي للفيلم، حيث حصد العمل على 16 مليون مشاهدة، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحا كبيرًا.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

أحمد العوضى فيلم الاسكندرانى

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