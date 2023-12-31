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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب رعدية وأمطار تصل إلى حد السيول.. تحذير من السعودية بشأن الطقس

السعودية
السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة، كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية ، الجوف ، القصيم ، الرياض ، حائل، تبوك، الشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

السعودية الطقس رعدية جازان عسير

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