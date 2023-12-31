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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد المخابز بطنطا في جولة مفاجئة

جولة المحافظ على
جولة المحافظ على المخابز

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم ، بجولة تفقدية مفاجئة على المخابز في طنطا، للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز .


وتابع المحافظ ، خلال الجولة ، انتظام سير العمل داخل المخابز ، وحرص على مراجعة وزن رغيف الخبز ومدى التزام الأفران بالوزن والشهادات الصحية ونظافة المخابز .. موجها مدير مديرية التموين بشن حمله مكبرة على الأفران واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


والتقي المحافظ ، خلال جولته ، بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدي رضائهم عن جودة رغيف العيش، موجها بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين، موضحا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.


وشدد المحافظ على تكثيف الحملات والرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في هذا الشأن. 


ووجه المحافظ ، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.
 

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