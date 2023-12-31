منضمة للأسطول البحري.. وصول الفرقاطة MEKO-A200 لميناء الإسكندرية

وصلت إلي قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "القدير"والتى تعد الثالثة من أصل أربعة فرقاطات من طراز MEKO-A200 ، وذلك فى إطار ما تنفذه القوات المسلحة من استراتيجية متكاملة لتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقا لرؤية القيادة السياسية بمايعظم من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة لتعظيم ركائز الأمن القومي المصري.

وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استلامها من ألمانيا لتنضم إلي الأسطول البحري المصري ، حيث تم بناؤها من الشركة الألمانية "TKMS" المصنعة للفرقاطة "القدير" وفقا لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية .

وبمشاركة عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ احتفال كبير لاستقبال الفرقاطة القدير.

وتعد الفرقاطة القدير إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية وتهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا وإعلاءاً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.



وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة "القدير" والتى تعد الثالثة من أصل أربعة فرقاطات من طراز MEKO-A200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصرى بألمانيا والملحق العسكرى المصرى بألمانيا وعدد من ممثلى الشركة الألمانية "TKMS" المصنعة للفرقاطة "القدير" .

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القوات البحرية الألمانية وشركة "TKMS" الألمانية ، مشيراً إلى الجهد الذى تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة التحديث والتطوير للأسطول البحرى والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة.