استشهاد إمام وخطيب المسجد الأقصى.. ووزير الأوقاف ينعاه: جاوز الاحتلال المدى

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبله في الشهداء وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

استشهاد إمام وخطيب المسجد الأقصى

وأكد وزير الأوقاف في بيانه ناعيًا إمام وخطيب المسجد الأقصى: “لقد جاوز الاحتلال المدى في البغي والطغيان واستهداف الآمنين وتصفية العلماء”، مطالبًا بتحرك دولي يلجم شطط الاحتلال الغاشم حتى لا تستعر نار لا تبقي ولا تذر.

وقدم وزير الأوقاف: “خالص عزائنا للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية في شهيد الأقصى”، سائلًا الله العلي العظيم أن يحرر أقصانا من دنس المحتلين وأن يرده إلينا ردًّا جميلا عاجلا غير آجل.

دعمها للقضية الفلسطينية.. ماذا قال الأزهر؟

وانتصارًا للقضية الفلسطينية العادلة، نشرت مَجلة الأزهر الشريف في ملفٍّ خاصٍّ بعدد (جمادى الأولى) لعام 1445هـ، عددًا من الموضوعات المهمَّة تحت عنوان: “نصرٌ مِن الله وفَتْحٌ قريب”، والتي منها: مقال للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: “الصِّهيونية وعداوة السِّلْم”، ومقال للأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، بعنوان: “مِن تصوير اليهود في القرآن الكريم”، ومقال للدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق والأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: “تحرير القدس مرهون بتضامن العرب والمسلمين”، ومقال للأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: “الصِّهيونية والإفساد في الأرض”.

واستمرارًا في دعمها للقضية الفلسطينية، نشرت مجلة الأزهر في عدد (جمادى الآخرة) لعام 1445هـ، عددًا من الموضوعات الكاشفة عن الوجه الحقيقي للصهيونية، والخاصَّة بالأحداث الجارية على أرض فلسطين المحتلة، وحرب الإبادة الصِّهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن هذه الموضوعات: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: (الصِّهيونية وإبادة الإنسانية)، ومقال للأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق والأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (تباين المواقف من حرب غزة وموقف الشَّرع منها)، إضافةً عدد من المقالات التي كشفت عن سرقة اليهود للفكر الإسلامي، وفنَّدت مزاعم تفوُّق اليهود على سائر الأمم، وسلَّطت الضوء على الدَّعم الأمريكي والغربي للكِيان الصِّهيوني.