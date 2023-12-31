عن حب الأخ.. شقيق نجم الأهلي يوجه له رسالة مؤثرة عبر إنستجرام

وجه شقيق اللاعب مجدي أفشة لاعب الأهلي رساله له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب شقيق أفشة: “قيل في حب الاخ هو ذلك الجبل الذي أسند عليه عند الشدائد وهو رفيق الطفولة وأول الأصدقاء وهو السند والظهر الذي لا ينكسرالأخ هو اب اخر وابن في بعض الاحيان.. وكيف لا أحبه ورب الكون قال فيه : ”سنشد عضدك بأخيك".





وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبرالمصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي فيالمباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريباتمجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.