عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق فعاليات الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمراكز الثقافة الإسلامية

انطلاق فعاليات الدراسة
انطلاق فعاليات الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمراكز الثقافة

انطلقت فعاليات الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023م – 2024م يوم السبت 30 / 12 / 2023م.

انطلاق فعاليات الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023م – 2024م

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع ، وغرس القيم النبيلة ، والأخلاق الكريمة ، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية.

جدير بالذكر أن عدد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (35) مركزًا، وأن الدراسة بها يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وأن عدد الدارسين بالسنة التمهيدية ( 1700 ) ، وعدد الدارسين بالفرقة الأولى ( 3176 ) ، وعدد الدارسين بالفرقة الثانية ( 1480).

الأوقاف: فتح باب التقدم لـ2000 وظيفة عامل وإمام خلال يناير 2024 |تفاصيل

استشهاد إمام وخطيب المسجد الأقصى.. ووزير الأوقاف ينعاه: جاوز الاحتلال المدى

لأول مرة: مسابقة أسرة السيرة والسنة

خدمة لسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعلن وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة أسرة السيرة والسنة لعام 2024م لأول مرة، وهي التي يحفظ ثلاثة من أفرادها المائة حديث المرفقة، مع فهم معانيها وقراءة كتاب : في "رحاب السيرة النبوية المشرفة" الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب وفهم مضامينه.
وجوائزها كالتالي :
الأسرة الأولى : 50 ألف جنيه، وشهادة تقدير.
الأسرة الثانية : 30 ألف جنيه، وشهادة تقدير.
الأسرة الثالثة : 20 ألف جنيه، وشهادة تقدير.
عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه.
عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 3 آلاف جنيه.
فعلى الأسرة الراغبة التقدم خلال عشرة أيام من تاريخه ، علمًا بأن الاختبارات ستبدأ منتصف فبراير. 
للاطلاع على المائة حديث اضغط على الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/حديث.pdf
للاطلاع على كتاب في رحاب السيرة النبوية المشرفة اضغط على الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/fe-rehab-sona-.pdf
للتقدم في المسابقة اضغط على الرابط التالي:

مراكز الثقافة الإسلامية وزارة الأوقاف نشر الفكر الوسطي المستنير التوعية بقضايا الدين والمجتمع توعية الشباب القضايا الدينية والوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

الأوقاف: فتح باب التقدم لـ2000 وظيفة عامل وإمام خلال يناير 2024 |تفاصيل

استشهاد إمام وخطيب المسجد الأقصى.. ووزير الأوقاف ينعاه: جاوز الاحتلال المدى

أذكار الصباح.. هل يجوز ترديدها بعد شروق الشمس

يُذهب الهم ويقضي الدين .. دعاء علمه النبي لأبي أمامة ردده باستمرار

بجوائز 10 ملايين جنيه.. الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

النشرة الدينية.. جولات مهمة لشيخ الأزهر في 2023.. الأوقاف تعلن تطبيق برنامج ختم القرآن في 1250 مسجد قبل نهاية عام 2024

بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا في الجمعة الأولى من العام الجديد

أديت ركعتي الفجر بسورة الفاتحة فقط لألحق بموعد العمل فهل علي ذنب

ترشيحاتنا

ارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة تختتم تعاملات 2023 بـ 20 مليار جنيه أرباح

دون الإشارة لحرب أوكرانيا.. بوتين يوجه رسالة تحدي في خطاب رأس السنة

قرعة كأس الرابطة.. فيوتشر والاتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة في المجموعة الأولى

الحكومة تتدخل لضبط الأسعار.. إجراءات جديدة لمنع تكرار أزمة الدواجن

وزير التعليم يشهد احتفالية «مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 506 منذ بداية الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ