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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول دون وجود حالات غش

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان ، مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و كشف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم جامعة حلوان أن الكلية قد بدأت  الامتحانات ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ و تنتهي ٢٤ يناير ٢٠٢٤ و لا وجود لاي حالات للغش و الغش حتي الان  

و تابع عميد كلية العلوم انه تم تقسيم الطلاب علي فترتين خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول و توفير كل ما يلزم  لهم حرصا علي راحتهم . 

 

وأفاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات وأعمال الامتحانات، وإعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب، حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث  توفير  الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب .

 

 

 

وأعلن قطاع شئون التعليم والطلاب عن بداية عقد إمتحانات التخلفات، وكذلك بداية عقد إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول كالتالى:-
كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم ٢٦ ديسمبر وتنتهى ١٩ يناير ٢٠٢٤.
التجارة ( FMI - BIS ) تبدأ يوم ٩ يناير وتنتهى يوم ٢١ يناير ٢٠٢٤ .
كلية الحقوق بدأت يوم ٢٣ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
كلية الخدمة الإجتماعية بدأت ١٨ ديسمبر وتنتهى ٢٢ يناير ٢٠٢٤.
كلية الآداب بدأت يوم ٢٧ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
كلية التربية بدأت يوم ٢٤ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
كلية العلوم بدأت يوم ٢٥ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت يوم ٢٧ ديسمبر وتنتهى ١٧ يناير ٢٠٢٤.
كلية الصيدلة بدأت يوم ٢٤ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
كلية التمريض بدأت يوم ٢٤ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
معهد فنى تمريض بدأ يوم ٢١ ديسمبر وينتهى يوم ٢٢ يناير ٢٠٢٤.
كلية هندسة حلوان بدأت يوم ٣٠ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٣ يناير ٢٠٢٤.
كلية هندسة المطرية بدأت يوم ٢٦ ديسمبر وتنتهي يوم ٢٢ يناير ٢٠٢٤.
كلية الفنون الجميلة تبدأ يوم ٩ يناير وتنتهى يوم ١٦ يناير ٢٠٢٤ .
كلية التربية الفنية تبدأ يوم ١٣ يناير وتنتهى يوم ٢٢ يناير٢٠٢٤.
كلية التربية الموسيقية بدأت يوم ٢٣ ديسمبر وتنتهى يوم ١٨ يناير ٢٠٢٤.
كلية الفنون التطبيقية بدأت يوم ٣٠ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
كلية علوم الرياضة بالهرم تبدأ يوم ٤ يناير وتنتهى يوم ٢٣ يناير ٢٠٢٤.
كلية علوم الرياضة بالجزيرة تبدا يوم ٤ يناير وتنتهى يوم ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
كلية الإقتصاد المنزلى بدأت يوم ٣٠ ديسمبر وتنتهى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
كلية السياحة والفنادق تبدأ يوم ٩ يناير وتنتهى يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٤.
كلية التكنولوجيا والتعليم بدأت يوم ٢٧ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤

 

Jobs Education التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان

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