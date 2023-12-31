بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

شارك الفنان تامر حسني ، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام بصورة رفقة أسرته وزوجته بسمة بوسيل احتفالاً بالسنة الجديدة لعام ٢٠٢٤.





وظهر تامر حسني وزوجته واولاده بجلايب باللون الأبيض .

وهو ما دفع الجمهور يتسألون عن رجوع تامر حسنى وزوجته لبعض بعد طلاقهم، ولكن اكتفى تامر حسنى وعلق على الصور قائلا:" كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم".





وتتميز زوجة تامر حسني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد زوجة تامر حسني ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.