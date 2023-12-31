مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

تعتاد بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.



وظهرت بوسى بإطلالة مميزة مرتدية فستانا مجسم باللون الأسود اللامع ذات الذيل الشيفون وهو ما كشف عن قوامها الممشوق.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورهم الأخيرة .

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