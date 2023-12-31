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حوادث

رفع حالة الاستنفار الأمني قبل احتفالات رأس السنة ..الداخلية تدفع بقوات التدخل السريع والشرطة النسائية

صدى البلد

انتشرت الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات في الميادين والمحاور الرئيسية لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة 2024.

ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات التدخل السريع والشرطة النسائية لحماية المتنزهات والمولات والكنائس ودور العبادة المسيحية خلال فترة الاحتفالات.

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ونرصد في السطور التالية تفاصيل خطة وزارة الداخلية في القاهرة والجيزة، حيث شملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية ، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .. فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الإستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات ، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.. بما يحقق أمن المواطنين.

وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2024م .


كما بدأت أجهزة الأمن بالقاهرة في الانتشار وتعزيز تواجدها بمحيط الكنائس ودور العبادة وإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام .


كما أعلنت مديرية أمن الجيزة ، حالة الاستنفار الأمني قبل ساعات من احتفالات ليلة رأس السنة 2024 ، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة تهدف لحماية المتنزهات والمولات والكنائس ودور العبادة المسيحية خلال فترة الاحتفالات.

واجتمع مدير أمن الجيزة، بالقيادات الأمنية بكافة قطاعات المديرية لاستعراض بنود خطة التأمين بالمحافظة والتي تم البدء في تنفيذها منذ 10 ايام مع بداية قداس عيد الميلاد المجيد في الكنائس.

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها قيادات أمن الجيزة تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، والمولات الكبرى "مول العرب – مول مصر – داندي مول" وغيرها من المولات في المناطق المختلفة بالاضافة الى دور السينما وكورنيش النيل وايضا الممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد الذي يشهد اقبالا في رأس السنة للديكورات التي يتم تنفيذها به تجذب المواطنين.

المنطقة الاثرية 
 

كما تشهد المنطقة الاثرية "الأهرامات وأبو الهول" انتشار أمني لاقبال المواطنين عليها، وشملت الخطة، الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين طوال فترة الاحتفالات بالإضافة إلي تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها.

وأكد مدير أمن الجيزة، في اجتماعه بضباطه علي تعزيز الخدمات الأمنية في محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم حوالي 155 كنيسة والتي من اكبر الكنائس بمصر تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموه بابو النمرس و كنيسة العمرانية وامبابة وتعد كنيسة العذراء بالوراق هى أكبر الكنائس التى تشهد حضورًا مكثفًا فيما تعد المطرانية هى أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية.

 

انتشار سريع 
 وقال مصدر امني، إن الدوريات الأمنية وقوات الانتشار السريع بدأت بالفعل عمليات تأمين الكنائس، لافتاً إلى أنه سوف يتم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء في شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح مع التزام الكنائس بحضور نسبة 25% فقط تنفيذا للإجراءات الاحترازية.

وأشار المصدر، إلى أنه سوف يتم نشر ضباط وأفراد المرور في الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظياً فضلا عن إلغاء راحات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الأجازات والراحات وتكثيف وتشديد الإجراءات التأمينية فى حماية الشخصيات الهامة والمنشآت الحيوية، والاستنفار التام لقوات الشرطة..واتخاذ كافة إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على إحباط أية محاولات مشبوهه للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن. 
 

وفيما يتعلق بطريق الكورنيش، سيشهد انتشارًا أمنيًا مكثفًا على طول الكورنيش بقصد تأمينه وتأمين المواطنين الذين يأتون للتنزه عليه واستقلال المراكب النيلية، حيث يتم تعيين لواءات شرطة للإشراف على الخدمات الأمنية من قوات مكافحة العنف ضد المراة بقصد منع حدوث أى حوادث تحرش بالفتيات، وسيتم توزيع أعداد كافية من رجال الشرطة على طول كورنيش النيل لتأمينه بالكامل وضبط أى ما من شأنه تعكير صفو احتفالات المواطنين .

وفيما يتعلق بدور رجال الحماية المدنية، يقوم فريق خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بفحص المنشآت ومحيطها، بالإضافة إلى قيام خبراء المفرقعات بعمليات التعقيم الخاصة بتلك المنشآت والميادين، للتأكد من سلامتها، ومن ثم تسليم المقار لعناصر التأمين والتشديد على القيام بجولات ميدانية موسعة تستهدف عمل مسح شامل بصفة دورية لمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية وأماكن المتنزهات والحدائق ، لإجهاض أى محاولات من شأنها إفساد فرحة المواطنين.

وقالت مصادر، إن قوات الأمن وضعت إجراءات احترازية طوال الايام المقبلة بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية للعمل بها وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين، وأكدت أن الأوضاع هادئة بالشارع الجيزاوى.

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