ليلة رأس السنة| لعبة ملاهٍ تتعطل براكبيها في الجو بـ لندن.. صور

وثقت مجموعة من الصور تعطل لعبة ملاهي براكبيها في الجو بحديقة هايد بارك في لندن.

ووفقًًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن لعبة السيارة العملاقة تدور في الأصل مثل عقرب الساعة.

لندن

وكان من بين التعليقات على اللقطات المثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قول سيدة: “كنت سأفقد الوعي لو مررت بهذا الموقف”، وإضافة أخرى: “لا يجوز لك أن تأمرني بشيء كهذا! لا بد أن الأشخاص الذين تمسكوا بها كانوا مذعورين على الفور”.

يذكر أنه في العام الماضي، تعطلت احدي لعب الملاهي أيضًا بنفس الحديقة حيث تم احتجاز صبيين لمدة 20 دقيقة.

في ليلة رأس السنة.. لعبة ملاهي تتعطل براكبيها في الجو بـ لندن

في ليلة رأس السنة.. لعبة ملاهي تتعطل براكبيها في الجو بـ لندن