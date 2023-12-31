بـ10 لغات.. رئيس إسرائيل يدعو العالم لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة

حث رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، العالم على إطلاق سراح 133 رهينة المتبقين في قطاع غزة.

ونشر هرتسوج رسالة بمناسبة العام الجديد عبر حسابه على منصة "إكس"، بـ10 لغات، قائلًا إنه يجب على العالم في عام 2024 إطلاق سراح الرهائن الـ 133 الذين ما زالوا محتجزين لدى قطاع غزة.

وتم نشر الرسالة باللغات العبرية والإنجليزية والعربية والإسبانية والروسية والفرنسية والإيطالية والهندية والألمانية والبرتغالية.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الحرب مع حماس ستستمر "عدة أشهر"، متعهدًا باستعادة السيطرة على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن "الحرب في ذروتها"، ونتنياهو مُصر على عزل المقاومة وإعادة الرهائن، قائلًا "سنضمن أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".