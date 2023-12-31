البرهان: لا وقف لإطلاق النار مع الدعم السريع إلا بشرط واحد

قال عثمان الجندي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن أهم ما جاء في خطاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والذي تم بثه منذ قليل، أنه لا وقف لإطلاق النار إلا إن تحقق شرط واحد، وهو إخلاء ميليشيا الدعم السريع مساكن المواطنين ومرافقهم الحيوية.

وأضاف “الجندي”، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع منذ بداية هذه الحرب سيطرت على عدد كبير من ممتلكات السودانيين، سواء في العاصمة الخرطوم أو في ولايات أخرى مثل ولاية ود مدني وأيضًا المدن المجاورة لها.

وأكد أن أي مفاوضات قادمة إذا لم تلتزم فيها ميليشيا الدعم السريع بالخروج من مساكن المواطنين ومرافقهم الحيوية فلن ينضم البرهان لها، وحيا البرهان في حديثه التشكيلات المختلفة في القوات المسلحة السودانية.

ولفت إلى أن التحركات حتى الآن تؤكد أن المعركة العسكرية مستمرة، سواء في العاصمة الخرطوم أو ولاية ود مدني، وألمح البرهان إلى أنهم ليسوا دعاة حرب ولكن شرط التخلي عن الحرب هو إخلاء ميليشيات الدعم السريع مساكن المواطنين والأعيان المدنية.