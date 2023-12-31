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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. إزالة 5 حالات تعدٍ جديدة في دسوق

إزالة التعديات
إزالة التعديات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، جهودها في إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 13 قيراطاً، و8 أسهم وذلك بقريتي أبو مندور، وكفر مجر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد شدَّد على إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية في مهدها، والتصدى بكل حسم وحزم وفقاً للقانون لحماية الرقعة الزراعية من الانكماش حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.

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