روجينا تتحدث عن عائلتها وتكشف طريقة تعاملها مع زوجها..فيديو

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" فقرة خاصة مع الفنان أشرف زكي وابنته وزوجته روجينا، للحديث عن حياته المهنية والشخصية.

وقالت روجينا :"ما حققته من نجاحات خلال العام الماضي كان بفضل الله ثم جمهورى وزوجى فهو الضهر والسند ويحبنى ويدعمنى ويقف فى ظهرى.

وأضافت:" ممدوح الليثي هو أول من اكتشفى في مسلسل العائلة، وقال لى "هنسميكى لبنى أمين بدلا من روجينا أمين".



تابعت، أشرف زكى عنده الحب أفعال وينفذ كل ما أحتاجه انا والبنات، وسأطلب منه فى العام الجديد أن يكون حريص على صحته".

وأكملت:" أشرف زكي لا يهتم بصحته وأعامله وكأنه ابنى وهو كذلك حيث تزوجنا منذ 30 عاما وتحملنا بعض فى كل الظروف، متابعة:"ربيت البنات على الخوف من الله عز وجل قبل أي شيء وتحمل المسؤولية".

