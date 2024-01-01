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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كسرت وراها قلة.. رانيا محمود ياسين تودع 2023 بهذه الطريقة

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، فيديو طريف مع نهاية عام واستقبال العام الجديد ٢٠٢٤، عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت: “كسرت وراها قلة .. وامنيات سعيدة للعام الجديد”. 

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن اختفاءها عن الساحة الفنية لم يكن عن تعمد، ولكنها لم تجد العمل الجيد لكي تعود بقوة وسعيدة بما تقدمه ولم تحقق ربع ما كانت تحلم به في الفن.


وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، :"كل شوية بعمل نجاحات وأتوقف لأني مش عارفة أوزان بين أولادي الصغيرين في البيت وشغلي، لأننا بنصور 15 ساعة في اليوم ومن الصعب أني أقدر أوزان بين الحاجتين".

 

 


وأشارت رانيا، إلى أن بعض الفنانين يشترون الموهبة مقابل المال، ولا توجد موهبة في وقتنا الحالي، معقبة :"في ناس عندها فلورز وقدم كام محتوى وشادد إنتباه المراهقين بشوية حاجات خفيفة ولكن معندوش محتوي وبعدها نلاقي عنده ملايين من المتابعين".

 

استقبال العام الجديد ٢٠٢٤ الفنانة رانيا محمود ياسين نجاحات رانيا محمود ياسين

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