حقق نصف مليار مشاهدة.. قصة الفيديو الأكثر رؤية في 2023

بالتزامن مع نهاية عام 2023 وبداية 2024، يتساءل الكثير من المتابعين عن تريندات العام الماضي والفيديوهات الأكثر مشاهدة، خاصة عبر تطبيقات الفيديوهات وعلى رأسها تطبيق تيك توك.

الفيديو الأكثر مشاهدة في 2023 كان عبر تطبيق تيك توك وكان لفتاة سودانية، حيث حقق الفيديو نصف مليار مشاهدة، بحسب ما ذكر أحد مسئولي تيك توك بالشرق الأوسط.

وكشف مسؤول تيك توك، عن تفاصيل الفيديو الأكثر مشاهدة في 2023، والسر في حصده ملايين المشاهدات رغم أن بطلة الفيديو غير معروفة، وقد يراه البعض فيديو غير مميز.

الفيديو الأكثر مشاهدة في 2023

تصدّر الفيديو الذي نشرته الشابة "نيادوللي" قائمة التسجيلات الأكثر رؤية في تيك توك لعام 2023، بعدما حصدت 504 ملايين مشاهدة، رغم أن حسابها لم يمض عليه وقتا طويلا وتم إنشاؤه خلال العام الماضي.

سلط تطبيق "تيك توك"، الأنظار على فيديو "نيادوللي" كتكريم للحظات المميزة التي وجدت طريقها إلى الموقع طوال العام الماضي وحققت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وكشف مسئول تيك توك، عن سبب تصدر فيديو "نيادوللي" قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على التطبيق لعام 2023، مؤكدا أن فيديوهات التجميل والعناية تنال الحصة الأكبر من اهتمام المتابعين.

ونوه بأن فيديو "نيادوللي" كان خاصا بالتجميل وسلط الضوء على الفتاة الشابة وهي تضع الميكب على بشرتها السمراء.

يذكر أن المغنية والممثلة الأميركية سيلينا جوميز، صاحبة إحدى مستحضرات التجميل، جاءت في المركز الرابع من خلال فيديو حول العناية بالبشرة حصدت به 228 مليوناً و900 ألف مشاهدة.

من هي نيادوللي؟

الشابة نيادوللي صاحبة الفيديو الأكثر مشاهدة على تيك توك لعام 2023، هي أميركية من أصل سوداني تبلغ 23 عاما، حيث افتتحت صفحتها في مطلع العام الماضي وحققت شهرة واسعة عبر التطبيق.

اكتسبت نيادوللي، شهرتها عبر تقديمها نصائح تجميلية لذوات البشرة الداكنة كما تقترح أيضاً أنواع المستحضرات المخصصة لهن، وحالياً هناك مليونان و700 ألف مشترك في حسابها.

أما الفيديو الذي احتل المركز الأول فقد جرى بثه في ربيع عام 2023، ويتضمن درساً تطبيقياً في كيفية استخدام مستحضرات التجميل على البشرة الغامقة، مع خلفية موسيقية تمثلت بأغنية "نحن الاثنان فقط" لعازف الجاز الأميركي الراحل جروفر واشنطن.

وبحسب مسئولي تيك توك، فإن الفيديوهات التي يتم بثها عبر تيك توك تساهم في إلهام وتسلية وتثقيف مليار متابع في العالم، حيث يأتي الشباب في مقدمة مستخدمي الموقع، أو من يطلق عليهم لقب "جيل Z" والمولودين في عصر الثورة الرقمية بين عامي 1997 و2010.