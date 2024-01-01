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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب أمر من الشرطة في ليلة رأس السنة.. طائرات بدون طيار لهذا السبب

صدى البلد

احتفال رأس السنة 2024، نشرت شرطة نيويورك طائرات بدون طيار فوق تايمز سكوير وسط احتفالات ليلة رأس السنة، على أمل أن تساعد التكنولوجيا المتطورة في تحديد أي أعمال شغب والتنبؤ بحركة الحشود.

ووفقا لموقع “nbcnews” قام مساعد مفوض الشرطة، كاز داتري، بجولة في ثلاث من الطائرات بدون طيار المستخدمة الليلة لمراقبة المحتفلين في تايمز سكوير، قائلًا إن الأجهزة توفر أحدث التقنيات، بما في ذلك المراقبة في الوقت الفعلي بدقة 5K، في الجهود المبذولة للحفاظ على ليلة رأس السنة الجديدة آمنة.

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وقال داتري إن الضباط على الأرض يمكنهم الاستماع إلى فيديو الطائرة بدون طيار عبر الهاتف الذكي، في حين تقوم الروبوتات الجوية بمسح الحدث الذي يضم مليون مشارك للكشف عن الحالات الشاذة في الحشد وحالات الطوارئ الطبية وحركة الحشود.

وقال "يمكننا البحث عن أي نوع من الحالات الشاذة في الحشد، أي أشخاص مشبوهين، أي شخص مشبوه".

ولطالما أعرب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن مخاوفه من إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار لانتهاك حقوق الخصوصية وتعقب الأشخاص، مثل منتقدي الشرطة، الذين لا ترغب السلطات بالضرورة في الاحتفال برسائلهم.

واستخدم قسم الشرطة الطائرات بدون طيار لأول مرة للمساعدة في مراقبة احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في عام 2019، بعد إلغاء نشرها المخطط له في عام 2018 بسبب الأمطار.

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