أساس الربط الاجتماعي في ندوة بقصر ثقافة بئر العبد

نظم قصر قصر ثقافة بئر العبد محافظة شمال سيناء ، محاضرة ثقافية بعنوان " أساس الربط الإجتماعى“ ألقاها، أحمد عيد سكرتير المجلس المحلى لمدينة بئر العبد، تحدث عن العادات والتقاليد فى المجتمع السيناوى، وصله الارحام و اسس العلاقات السليمة بين الأفراد والجماعات ، اعدها ابراهيم القطاوى، متابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر.



يأتي ذلك فى إطار حرص الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المواقع الثقافية و تنمية المواهب والابداع لدى جميع الفئات ، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى ، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله



قصيدة المعلم :

وفى نفس السياق.. بمكتبة العبور الثقافية تم اكتشاف وتنمية موهبة الطالب محمد إيهاب فى الشعر والإلقاء بقصيدة بعنوان " المعلم " أعدها هبه محمود، متابعة أحمد حلاوة مدير المكتبة، كما قام محمد محمود مسئول النشاط بقصر ثقافة الشيخ زويد بإكتشاف وتنمية موهبة الطالب محمد عبدالله فى الغناء، متابعة أشرف خيرت مدير القصر.

