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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات برنامج «نتشارك» لتنفيذ المبادرات المجتمعية بشمال سيناء

برنامج البرلمانيات
برنامج البرلمانيات المجتمعية بالحسنة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، استمرار فعاليات برنامج البرلمانيات” نتشارك” لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمدينة الحسنة للتنمية الشبابية  في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب.


يأتي ذلك تحت  رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني.


قواعد العمل:

وقال  إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.، ان ورشة العمل دارت حول وضع قواعد العمل والتوقعات ثم التعريف بالمبادرات وتحديد مفهومها وصفات المبادرة وأهميتها للفرد والمجتمع ،ومجالات المبادرات :تدريب وتأهيل، التوعية، خدميه، محو أميه،حملات نظافة وغيرها ،
الي جانب التركيز على أهمية فريق العمل وكيفية تكوين الفريق من خلال أنشطة تجسيد الاشياء ،من القائد ، واختتمت الورشه بآراء المشاركين عن فعاليات اليوم الثالث.

وقال  أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للطلائع والشباب بهدف تدريبهم علي المهارات اللازمه لخلق كوادر فعالة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية.

حيث ترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور لآتية: تمكين الفتيات بكل انواعه، التوافق المجتمعي ،المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف ،دعم الوافدين من الدول ، ما بعد cop27 الطاقةالمتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة.
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