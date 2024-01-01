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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعلن تصفية قائد سرية النخبة التابعة لحماس في دير البلح| فيديو

غارة جوية على عادل
غارة جوية على عادل مسماح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل قائد سرية النخبة التابعة لكتيبة دير البلح لدى كتائب القسام.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصفية قائد سرية من قوة النخبة التابعة لحركة حماس في دير البلح وسط قطاع غزة في غارة جوية ليلاً.

وجاء في البيان أن عادل مسماح هو الذي قاد قوة النخبة الذين نفذوا الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، وأمر أعضاء حماس الآخرين بمهاجمة بلدتي بئيري ونيريم الحدوديتين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: “بعد ذلك، قاد مسماح القتال في قطاع غزة ضد القوات الإسرائيلية”.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، الغارة الجوية على قائد سرية من قوة النخبة التابعة لحركة حماس في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، داهمت قوات الاحتياط من كتيبة يفتاح عدة مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في حي الشجاعية بمدينة غزة، وعثرت على مخبأ للأسلحة في مسجد، بحسب ما زعمه الجيش الإسرائيلي.

وخلال العملية، أطلق عناصر حماس قذائف الهاون باتجاه القوات، لكن طائرة بدون طيار حددت الخلية وأصابتها.

وفي خان يونس بجنوب غزة، رصدت قوات من لواء الكوماندوز عنصرا من حماس يطلق صواريخ، ووجهت طائرة لقصفهم، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

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