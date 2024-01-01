بعد قتل عائلتها.. جندي إسرائيلي يخطف رضيعة فلسطينية بغزة ونقلها لتل أبيب

نشرت صحيفة قدس الفلسطينية ، قصة رضيعة فلسطينية تم خطفها ونقلها إلى إسرائيل على يد جندي بالجيش، وقد أفادت مصادر عبرية، اليوم الإثنين 1 يناير 2024، أن جندي إسرائيلي من جيش الاحتلال قام بخطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة.

وبحسب المصادر فإن الرضيعة التي تم قام الضابط باختطافها فإن الواقعة حدثت بعد ارتقاء عائلتها في القصف الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت أن الضابط الذي قام بخطف الرضيعة الفلسطينية من داخل أحد المنازل في جنوب القطاع ونقلها إلى الداخل المحتل عام 1948 وما زال مكانها مجهولاً.

ووفق الإعلام العبري فإن الضابط تعرض للإصابة في المعارك مع المقاومة في غزة بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، إلا أنه قتل قبل يومين متأثراً بإصابته وهو هارئيل إيتاح ويشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.