عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قتل عائلتها.. جندي إسرائيلي يخطف رضيعة فلسطينية بغزة ونقلها لتل أبيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت صحيفة قدس الفلسطينية ، قصة رضيعة فلسطينية تم خطفها ونقلها إلى إسرائيل على يد جندي بالجيش، وقد أفادت مصادر عبرية، اليوم الإثنين 1 يناير 2024، أن جندي إسرائيلي من جيش الاحتلال قام بخطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة.

وبحسب المصادر فإن الرضيعة التي تم قام الضابط باختطافها فإن الواقعة حدثت بعد ارتقاء عائلتها في القصف الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت أن الضابط الذي قام بخطف الرضيعة الفلسطينية من داخل أحد المنازل في جنوب القطاع ونقلها إلى الداخل المحتل عام 1948 وما زال مكانها مجهولاً.

ووفق الإعلام العبري فإن الضابط تعرض للإصابة في المعارك مع المقاومة في غزة بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، إلا أنه قتل قبل يومين متأثراً بإصابته وهو هارئيل إيتاح ويشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد .. أرقى 100 رسالة تبعتها للأصدقاء والأحبة والأقرباء

موضوعات متعلقة

فروا سريعا إلى أماكن مرتفعة.. تنبيه عاجل في اليابان من تسونامي قادم

في أول أيام 2024.. كارثة البرد المتجمد يجتاح إقليم كشمير

رعب من حدوث كارثة تسونامي.. زلزال قوي يضرب وسط اليابان بقوة 7.4 درجة

اعتقال 230 مواطنا وإصابة 15 ضابط شرطة في معركة بالألعاب النارية برأس السنة بألمانيا

الهند تغزو الفضاء.. إطلاق أول قمر صناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية اليوم

فرنسا تبدأ اليوم قرار وقف استقدام الأئمة الأجانب

ضمن خطة الإعمار السياسي.. الرئيس الإيراني يستقبل نشطاء سياسيين اليوم

عضوية مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا لمجموعة بريكس تبدأ اليوم 1 يناير

ترشيحاتنا

رضا حجازي: القضية السكانية واحدة من أهم القضايا التي تؤثر على التعليم

ذكراه الـ24.. الشيخ مكاوي السنباطي.. حاصد المراكز الأولى في مسابقات حفظ القرآن وتلاوته

اليابان.. رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد عن 4 درجات.. وتحذيرات من هزة أخرى

النقل : إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير .. تفاصيل مهمة

بعد قتل عائلتها.. جندي إسرائيلي يخطف رضيعة فلسطينية بغزة ونقلها لتل أبيب

التنمية المحلية : إنشاء 320 مجمعا حكومياً وتنفيذ 213 مشروعا بـ القرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش بدون توب.. إطلالة مايا دياب تثير السوشيال ميديا برأس السنة

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ