لتجنب وقوع كارثة.. الهند وباكستان تتبادلان قائمة المنشآت النووية

قالت وزارة الخارجية الهندية إن تبادل قائمة المنشآت والمرافق النووية، المشمولة في اتفاقية حظر الهجوم على المنشآت والمرافق النووية بين الهند وباكستان تم بموجب أحكام اتفاقية حظر الهجوم على المنشآت والمنشآت النووية، وذلك في وقت واحد عبر القنوات الدبلوماسية في نيودلهي وإسلام آباد.



قالت الوكالة الهندية الرسمية إن الهند وباكستان تبادلا اليوم، من خلال القنوات الدبلوماسية في وقت واحد في نيودلهي وإسلام آباد، قائمة المنشآت والمرافق النووية، المشمولة في اتفاقية حظر الهجوم على المنشآت والمرافق النووية بين الهند وباكستان".

وقد تم التوقيع على الاتفاقية في 31 ديسمبر 1988 ودخلت حيز التنفيذ في 27 يناير 1991. وتنص الاتفاقية على أن يقوم البلدان بإبلاغ بعضهما البعض بالمنشآت والمرافق النووية التي تشملها الاتفاقية في الأول من يناير من كل سنة تقويمية.

وجاء تبادل القائمة وسط فتور في العلاقات بين البلدين بشأن قضية كشمير وكذلك الإرهاب عبر الحدود.

وقالت الوكالة في بيان لها: "هذا هو التبادل الثالث والثلاثون على التوالي لمثل هذه القوائم بين البلدين، حيث تم الأول في الأول من يناير 1992".