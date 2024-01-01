الجيل مهنئا السيسي بـ 2024: نؤكد عهدنا دعماً لبناء الجمهورية الجديدة

هنأ الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم فيه بلدنا الغالي بمزيدا من الاستقرار والتقدم .

وأكد "هجرس" فى تصريحات له، نجدد العهد مع سيادتكم فى بداية العام الجديدة على استكمال التنمية والبناء وتحقيق مزيدا من الانجازات، مشيرا إلي أن يد التنمية طالت كل ربوع البلاد من مشرقها لمغربها.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن الفترة الراهنة تطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، لاستكمال ما بدأناه والسير قدما نحو الجمهورية الجديدة ، والحفاظ على أمننا القومي الذي هو بمثابة خطا أحمرا للدولة المصرية قيادة وشعبا

وشدد على اتحاد وتضافر جهود كافة القوى السياسية المؤيدة والمعارضة خلف القيادة السياسية لدعم الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، واستمرار ترابطها عبر الحوار الوطني تحت مظلة الدولة ورعايتها، لاقتراح الحلول والرؤى تجاه كل ما يمر بالوطن من تحديات.