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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تقفز من الطابق العاشر بعد سحب 1200 جنيه من حساب والدتها

صدى البلد

غضبت فتاة قاصر من معاتبة والدتها لها على سرقتها كارت الفيزا الخاص بها وسحب مبلغ 1200 جنيه منه لتقرر الفتاة التخلص من حياتها خاصة وأنها مصابة بمرض نفسي فقفزت من الطابق العاشر ببولاق الدكرور إلا أنها سقطت مصابة ببتر في الذراع وكسور خطيرة وتم نقلها للمستشفى وايداعها غرفة العناية المركزة. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا باستقبال مستشفى بولاق الدكرور العام فتاة في السادسة عشر من عمرها في حالة خطرة ومصابة ببتر في الذراع وكسور وتهشم بالجمجمة ونزيف نتيجة سقوطها من علو، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال وفحص ملابسات الواقعة. 

 

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انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الواقعة وتم مناقشة والدة الفتاة التي أفادت ان ابنتها مريضة نفسيا وأنهما اثناء تواجدهما في حفل زفاف سويا غافلتها ابنتها وسرقت "الفيزا كارد" الخاصة بها وقامت بسحب مبلغ 1200 جنيه وعندما عادتا المنزل سويا وراجعت الأم رسائل هاتفها المحمول اكتشفت سحب المبلغ فنهرت ابنتها وتشاجرت معها فتوجهت الفتاة لغرفتها واغلقت الباب على نفسها وبعد وقت قليل سمعت والدتها صوت ارتطام قوي وصرخات من الشارع لتكتشف قفز ابنتها من شرفة الطابق العاشر. 

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية انه اثناء سقوط الفتاة من الطابق العاشر ارتطم جسدها بـ"مناشر الغسيل" الحديدية عدة مرات ما أدى لبتر ذراعها واصابتها بكسور شديدة نتيجة ارتطامها بالأرض وتم ايداعها غرفة الرعاية المركزة لسوء حالتها. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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