الدفاع الروسية: ضرب مطارات أوكرانية بأسلحة عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها استهدفت أمس الأحد مرافق البنية التحتية للمطارات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة تطلق من الجو، حيث كانت تتمركز فيها طائرات حاملة لصواريخ Storm Shadow المجنحة.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية، في بيان لها إن خسائر الجيش الأوكراني اليومية، بلغت نحو 685 جنديا على مختلف محاور القتال.

وتابعت: "خسر العدو أكثر من 40 عسكريا على محور كوبيانسك، و200 عسكري على محور كراسني ليمان، فيما قتل أكثر من 260 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك".

وأضافت أنه تم القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على محور جنوب دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر العدو هناك نحو 110 جنود بين قتيل وجريح".

وأوضحت الوزارة الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 40 عسكريا على محور زابورويجيا وقتل أكثر من 35 آخرين على محور خيرسون.

وأصيبت مؤسسة لإنتاج الطائرات بدون طيار قرب مدينة تشوغويف بمقاطعة خاركوف. و4 مستودعات وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق أوديسا ودنيبروبيتروفسك ومقاطعة نيكولاييف، و94 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 128 منطقة.

وتم إسقاط طائرة "سو-27" أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك؛ وذلك إلى جانب اعتراض 16 صاروخا من نظام HIMARS و6 صواريخ من نظام "أوراغان" وتدمير 46 طائرة بدون طيار أوكرانية.