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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "اسرتك ثروتك" بإعلام زفتي

مركز اعلام زفتي
مركز اعلام زفتي

أطلق قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور احمد يحيي حملة إعلامية حول تنمية الأسرة المصرية تحت شعار " أسرتك ثروتك "، وجاء ذلك اهتماما من الهيئة العامة للاستعلامات بالمشكلة السكانية وتنمية الأسرة.

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كما نفذ مجمع إعلام زفتي بعقد ندوة إعلامية بمقر مدرسة التمريض للبنات بنهطاي تحت عنوان " الصحة الإنجابية وانعكاسها على الأسرة “.

تحدثت في الندوة الدكتورة رانيا صلاح قنديل مدير عام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى وقد أوضحت مفهوم الصحة الإنجابية وهو أن يتمتع جميع أفراد الأسرة بصحة جيدة وخاصة الفتاة فمحور اهتمام الصحة الإنجابية الفتاة في جميع مراحل الحياة. 


وأشارت إلى مراحل الصحة الإنجابية (الطفولة – المراهقة – العمر الإنجابي – ما بعد العمر الإنجابي) .

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وأكدت أهمية التغذية السليمة للبنت وخاصة خلال مرحله المراهقة ان تحتوي الوجبات على (فيتامينات – كربوهيدرات – خضروات وفواكه وألبان) للوقاية من إصابة الفتاة بالأنيميا أو نقص الكالسيوم ومن أجل وصول البنت للنضوج العقلي والجسماني الكامل حتى تكون مؤهلة للزواج وأن أفضل سن للزواج والانجاب بعد سن العشرين.


وقالت إنه في حاله التخطيط للحمل من الأفضل أن يؤخذ حمض الفوليك للوقاية من 
تشوهات الأجنة وكذا التركيز على العناصر الغذائية بالكالسيوم من أجل صحة أفضل للفتاة والمولود. 


وأوضحت أهمية الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم والطفل وكذا للحماية من أورام الثدي والرحم.
وتطرقت إلى مفهوم تنظيم الاسرة وأهمية المباعدة بين الحمل والآخر ووسائل تنظيم الأسرة.

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وأشارت إلى فحوص ما قبل الزواج وانعكاسها على صحة جميع أفراد الأسرة من أجل الوقاية من الأمراض الوراثية.

 

وتطرقت إلى الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية و تشمل الفحص الدوري للأطفال والفحص المرحلي لطلبة المدارس وفحص قبل الزواج  ورعاية الحامل من خلال عيادات الحوامل ومتابعة الحامل في المراكز الصحية اثناء فترة الحمل لضمان سلامة الأم والجنين ويشمل الفحص تحاليل الدم والبول وتطعيم التيتانوس والانفلونزا وفحص الاسنان  وفحص ما بعد الولادة يتم في عيادة صحة المرأة للتأكد من الصحة الجسدية والنفسية للمرأة من خلال فحص كامل وإجراء بعض التحاليل إذا لزم الأمر وتقديم الدعم اللازم للمرأة والتدخل المبكر لحل اى مشكله صحيه وتقديم الاستشارة لوسائل تنظيم الأسرة.

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حضر الندوة طالبات المدرسة وأدارها  محسن عبد الله أخصائي الاعلام بمجمع اعلام زفتى و الأستاذ احمد عادل مجاهد أخصائي اعلام مسئول وحدة الاعلام السكاني .
تحت اشراف الأستاذ عبد الله الحصري مدير مجمع الاعلام والأستاذ مصطفى يوسف حسين مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا و الدكتور احمد يحيي رئيس قطاع الاعلام الداخلي.

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الهيئة العامة للاستعلامات التغذية السليمة التدخل المبكر الوقاية من الأمراض المشكلة السكانية المراكز التكنولوجية رضاعة الطبيعية رسالة علمية قطاع الإعلام الداخلى مرحلة المراهقة مراكز التكنولوجية مدرسة التمريض

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