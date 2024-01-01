محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية ويتابع المنافذ والأسواق في المحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولته الصباحية بمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي أول وثان ومركز المحلة الكبرى لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها، استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم، ومنفذ معا ضد الغلاء بحي ثان المحلة الكبرى لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال تفقده هنأ محافظ الغربية المواطنين بالعام الميلادي الجديد متمنيا لهم عام ملئ بالخير والسعاة وداعيا المولى- عز وجل- أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وأن يحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتابع المحافظ الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى احتواء المراكز على الخدمات والإمكانات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.



وحرص المحافظ، على الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها وتعرف محافظ الغربية على سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات.



واستمع محافظ الغربية لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه، كما وجه المحافظ العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها تيسيرا عليهم.



وأكد المحافظ أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن وجميع العاملين بالمراكز التكنولوجية بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون.

وتابع المحافظ جولته بتفقد منفذ معا ضد الغلاء بحي ثان المحلة الكبرى للاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية ولمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقد حرص المحافظ خلال متابعته على الاستماع لآراء المواطنين في المنفذ والأسعار المطروحة مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.



وشدد محافظ الغربية، على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للمواصفات، مشددا على تحريك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدي لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد المحافظ على الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشددا على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون، لافتا إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء.

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