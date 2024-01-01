صحة غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 21978 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب في القطاع إلى 21978.

وقالت الوزارة إن الهجمات العدوان الإسرائيلي قتلت 156 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال جيش الاحتلال اليوم، الاثنين، إن "نيراناً صديقة" قتلت 18 من جنوده بالخطأ في قطاع غزة، خلال المعارك البرية مع الفصائل الفلسطينية والمستمرة منذ 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 29 جندياً لقوا حتفهم في حوادث مختلفة، من بين 170 لقوا حتفهم في المعارك البرية في غزة، منذ بداية التوغل.

وأوضح أنه بالإضافة 18 قتلتهم النيران الصديقة، لقي اثنان مصرعهما نتيجة "انحراف التصويب أثناء إطلاق النار" في غزة، كما لقي 9 جنود آخرين مصرعهم في حوادث عامة داخل القطاع.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه في كل أسبوع من العملية البرية، يلقى جنديان إلى 6 جنود نتيجة مثل هذه الحوادث، مشيراً إلى أن الأسبوع الأكثر دموية في هذا الشأن، هو ما بين 12 إلى 18 نوفمبر الماضي، إذ لقي 6 جنود من الجيش الإسرائيلي، مصرعهم، في حوادث عملياتية.