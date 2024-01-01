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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التليجراف: أمريكا وبريطانيا تعتزمان إصدار بيان تحذيري غير مسبوق للحوثيين

أمريكا وبريطانيا
أمريكا وبريطانيا

تهدد بريطانيا باتخاذ إجراء عسكري ضد الحوثيين في اليمن ، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها أغرقت 3 زوارق هاجمت سفينة دنماركية في البحر الأحمر.

وكشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن لندن وواشنطن قد تصدران بيانًا تحذيريًا غير مسبوق للحوثيين بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن بريطانيا تدرس إرسال الفرقاطة لانكستر إلى البحر الأحمر لتنضم إلى قواتها هناك، لافتة إلى أن البيان البريطاني الأمريكي لن يحدد أي عمل عسكري ولكن سيحذر الحوثيين منه.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين عسكريين أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفصح عن خطواتها ضد الحوثيين ولا تستبعد غارات جوية.

وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق أنها تخطط للانضمام إلى الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن لمنع المليشيات المدعومة من إيران من الاستمرار في تعطيل حركة المرور البحرية عبر مياه البحر الأحمر.

وحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، تعتزم بريطانيا توجيه ضربات صاروخية مع الولايات المتحدة وربما مع دولة أوروبية أخرى، ضد أهداف تابعة للحوثيين في البحر أو اليمن نفسه.

وأضافت الصحيفة ، أن هناك بيانًا بريطانيًا أمريكيًا مرتقبًا خلال ساعات سيتضمن تحذيرا للحوثيين من مواصلة شن هجمات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر وإلا "سيواجهون القوة العسكرية للغرب".

يأتي ذلك بعد أن توعد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الأحد: قائلًا “إذا استمر الحوثيون في تهديد الأرواح والتجارة، سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة”.

وأضاف شابس ، أن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت 5 مرات الشهرين الأخيرين، لافتًا إلى أن هذا الاستهداف يضر بالتجارة العالمية ويجب أن يتوقف.

بريطانيا اليمن الحوثيين الولايات المتحدة الصحيفة البريطانية البحر الأحمر

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