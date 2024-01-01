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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية وأعمال الرصف بمجمع المصالح المميكن

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية وأعمال الرصف

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بعمل ساحات انتظار للسيارات وزراعة نخيل وأشجار مثمرة بالمساحات الفضاء والتنسيق مع قطاع الكهرباء لإنارة مدخل مجمع المصالح المميكن للمحافظة والشوارع الداخلية.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم /الاثنين/ للأعمال الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر مجمع المصالح المميكن للمحافظة، وأطلع على مستجدات الأعمال.

كما وجه المحافظ بفصل منطقة حمامات السباحة عن الملاعب الرياضية، وتشغيلها بشكل تجريبي للتأكد من جميع إجراءات الأمن والسلامة، وإنهاء أعمال المسطحات الخضراء (اللاند سكيب) والنجيل الصناعي الخاص بالملاعب،وإنشاء بوابة إضافية للعاصمة واستكمال مسار الطريق بالناحية الغربية؛ للربط بالطريق الدائري، وتجميل المنطقة المحيطة بمدخل المطار.

وفى سياق آخر، قال رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد جهاد متولي إنه تم تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات بشوارع وميادين المحافظة؛ للانضباط والسيولة المرورية في الشوارع والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

أكد استمرار المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بتحصيل مستحقات الدولة، والدفع يوميًا بسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة المصاحبة للجنة تحصيل المتأخرات؛ تيسيرًا على المواطنين.

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